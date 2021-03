Botta e risposta a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, di aver scoperto che la ex moglie di Flavio Briatore avrebbe una relazione con un uomo, lo stesso che le avrebbe inviato una serie di aerei quando era ancora una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Pierpaolo svela che la Gregoraci avrebbe un uomo: furiosa la reazione di lei

“Elisabetta aveva un’altra persona che la aspettava fuori. Arrivavano gli aerei”, ha svelato Pierpaolo, per poi rincarare la dose poco dopo.

Pierpaolo ha spiegato per quale motivo la relazione con la Gregoraci, verso la quale aveva un forte interesse, non sarebbe mai decollata: “Ho vissuto belle emozioni con lei, la stimo. Se mi hai mai detto che aveva un altro fuori? Non poteva dirmelo. Magari voleva mantenere la questione privata, sono cose sue. Ha un bambino fuori e ho voluto tutelarla, magari passando anch’io per quello che…Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano”.

La risposta di Elisabetta Gregoraci non si è fatta attendere. Su Instagram, la showgirl calabrese ha smentito quanto dichiarato da Pierpaolo. “Pensasse alla sua vita privata che alla mia ci penso io. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo”, ha specificato la showgirl in un commento, per poi aggiungere: “Ognuno ha la sua vita. Se fosse stato vero, non avrei avuto alcun motivo per non dirlo. Che pagliacciata! Ho avuto decisamente troppa pazienza”. E quando le chiedono che cosa avesse da nascondere quando ha voluto parlare a Pierpaolo facendogli dei segni sulle mani in maniera che gli spettatori a casa non comprendessero, si è limitata a spiegare: “Erano cose personali su mio figlio”.

