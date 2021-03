Regione in lockdown non appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Sarebbe questa l’indicazione data al governo dal Comitato tecnico scientifico nella riunione che si è tenuta stamattina alla luce dell’aumento dei contagi dovuti alle varianti.

Weekend ‘rossi’ in tutta Italia

Il passaggio in zona rossa (non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il dpcm. Non solo: zone rosse in tutta Italia nei weekend, come a Natale, da subito e fino a che l’incidenza non scenderà di molto. Lo scopo è quello di riuscire a riprendere il contact tracing che sarà possibile solo se si raggiungeranno i 50 casi per 100 mila in 7 giorni: questa infatti, hanno osservato gli esperti, è la soglia minima per un completo tracciamento.

Estendere la vaccinazione il più possibile

Di pari passo va estesa il più possibile la vaccinazione per limitare la diffusione delle varianti, sulle quali va anche potenziato il sequenziamento.

Sull’eventualità di un lockdown nazionale, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato: “Penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune misure è necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti. Sono favorevole”, ha aggiunto, “a un lockdown generalizzato ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree”