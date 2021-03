Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda il film cult Titanic. La storia d’amore per eccellenza che ha fatto sognare milioni di coppie. Andiamo a scoprire insieme la trama, il cast e le curiosità riguardo il film.

Trama

Titanic è una tra le storie d’amore più romantiche del cinema mondiale. La pellicola narra la vicenda di un’anziana donna di 100 anni di nome Rose DeWitt Bukater che dopo il ritrovamento di alcune reliquie, tra cui il ritratto del nudo femminile, racconta a sua nipote e ad alcuni ricercatori la storia della sua vita e in particolar modo quella del famoso viaggio affrontato 84 anni prima proprio sul Titanic.

Rosa all’epoca era una giovanissima ragazza che sale a bordo della nave insieme alla madre Ruth DeWitt Bukater e al promesso sposo Caledon Hockley. Nel frattempo, un giovane artista squattrinato di nome Jack e il suo miglior amico, Fabrizio De Rossi, vincono due biglietti di terza classe durante una partita a poker e salgono, proprio come Rose, sulla “nave del sogno”. Inizia così l’appassionante relazione tra due giovani appartenenti a due classi diversi che sfidano ostacoli e convenzioni di ogni genere pur di coronare un sogno proibito. Un amore che finisce il 15 aprile 1912 quando la nave, definita da Rose in una delle prime scene del film “inaffondabile”, colpisce un iceberg, trasformando tutto in un vero incubo.

Titanic: cast

Titanic vanta un cast d’eccellenza che ha reso la pellicola un intramontabile capolavoro del cinema romantico. I protagonisti Jack e Rose sono interpretati da un giovane e bellissimo Leonardo Di Caprio e da una bravissima e sensuale Kate Winslet.

Tra gli altri membri del cast di Titanic figurano Billy Zane nel ruolo di Cat Hockley, arrogante fidanzato e promesso sposo di Rose, Kathy Bates in quelli di Molly Brown, Victor Garber nel ruolo di Thomas Andrews e Gloria Stuart in quelli di Rose da anziana.

L’attrice, all’epoca del film ottantasettenne, è passata alla storia perché l’unica tra i membri del cast ad essere realmente esistita durante l’incidente del Titanic. La sua interpretazione di Rose, seppure breve, fu talmente profonda e intensa da meritarle la candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Un caso curioso dato per lo stesso ruolo, nella categoria miglior attrice protagonista, fu candidata anche Kate Winslet.

Curiosità

Il film Titanic è un indiscusso capolavoro, ma a renderlo tale è stato soprattutto il cast. Inizialmente però il ruolo di Jack non doveva essere interpretato da Leonardo Di Caprio. Infatti, tra i vari nomi di grandi star saltati fuori all’epoca ci furono quello di Matthew McConaughey, quello di Brad Pitt e persino Stephen Dorff.

Occhi più attenti analizzando Titanic hanno riscontrato diverse incongruenze all’interno del film. Prima fra tutte la presenza della tela “Ninfee” di Claude Monet. Il quadro compare nel film, ma Monet cominciò a lavorare su quelle opere tra il 1916 e il 1923. In realtà, nessuno dei quadri mostrati fu mai trasportato a bordo del Titanic e le scene sono il frutto di licenze poetiche e narrative degli sceneggiatori.

Altra incongruenza si nota nella scena finale del film. Tantissimi hanno evidenziato che su quel pezzo di legno c’era posto anche per Jack e sia lui che Rose si sarebbero potuti salvare. Il regista con il tempo è intervenuto su tale questione affermando che se Jack si fosse salvato, il film sarebbe risultato molto meno incisivo.

Titanic: l’oscar e le nomination

Titanic diretto nel 1997 da James Cameron ha ricevuto ben 14 nomination e ha conquistato 11 statuette, facendo così la storia. La pellicola ha ricevuto il premio come miglior film, miglior regia, per il montaggio, per le scenografie e in molte altre categorie, contribuendo in questo modo ad aumentarne il successo ottenuto.

Quello degli Oscar non fu il solo record passato alla storia. Tra le varie curiosità sul film, spicca quella sul costo di realizzazione e produzione: Titanic è costato circa 200 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti i costi di promozione pari a 85 milioni, investimento ben presto ripagato dagli incassi dato che la pellicola ha scalato ben presto la classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema, posizionandosi subito tra i primi posti.

