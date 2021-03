Momenti di paura questa mattina a Napoli, in via Aniello Falcone. Un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea 128, è sprofondato in una voragine creatasi nel mezzo del manto stradale. Lo rende noto il sindacato Usb.

Napoli, autobus sprofonda in una voragine: paura tra i passeggeri

L’incidente si è consumato questa mattina lungo una delle arterie più trafficate della città di Napoli. “E’ successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato”, dice dall’Unione Sindacale di Base Marco Sansone.

“Il manto stradale, rattoppato male, – spiega il rappresentante dei lavoratori – ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito”.

