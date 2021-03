Domani la Campania passa in zona rossa e con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 2 marzo ed entrato in vigore il 6 marzo fino al 6 aprile ritornano le restrizioni. Le misure del dpcm saranno valide anche per la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, 4 e 5 aprile.

Viene confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Autocertificazione per gli spostamenti

Per spostarsi sia nelle zone arancioni scuro che nelle zone rosse serve il modulo di autocertificazione per giustificare tutti i movimenti non consentiti dalle ordinanze. In zona rossa si può uscire solo per motivi di “lavoro, necessità o urgenza”.