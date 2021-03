Si è mostrata in lacrime ai suoi follower su Instagram Guendalina Tavassi. L’influencer ed ex gieffina ieri improvvisamente è scoppiata in un pianto e ha raccontato il perchè di questa sua tristezza.

Guendalina Tavassi piange su Ig

Guendalina aveva pubblicato poco prima delle storie in cui mostrava di essere andata a far visita alla nonna che si trova in una casa di cura e il motivo del suo pianto è legato proprio a questo. “Mi sono fatta un viaggio in lacrime – ha detto subito dopo la visita – faccio vedere alla nonna che sto bene ma sto veramente a pezzi. Il mio modo di sdrammatizzare, non pensare ai problemi però poi ti rendi conto che a fare sempre quella forte nella vita prima o poi crolli davanti a queste situazioni dove mi trovo impotente. Purtroppo passo la maggior parte del tempo a piangere anche se non lo faccio vedere. Mi devo far forza per lei perchè non vorrebbe mai vedermi così e mi ha detto “mi dispiace averti dato questo dolore così grande”.

Il discorso è riferito alla nonna appunto che ha lasciato casa per una casa di cura a causa di una malattia per la quale ha bisogno di assistenza. “Sapere che devi lasciare casa tua e andare in un posto lontano dai tuoi cari, sapere che stai per finire la tua vita da sola questa cosa mi sta distruggendo. Se mi vedete un po’ meno sorridente è per questo – ha detto la ex concorrente del Gf -. Purtroppo nonna non può stare a casa perchè ha bisogno di assistenza professionale per via della sua malattia Abbiamo provato con delle bandata ma purtroppo la situazione si è aggravata tanto”.

