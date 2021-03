Vaccini in Campania: si passa a nuove categorie. Mentre procede la campagna di vaccinazione degli ultra 80enni e del personale scolastico, la regione procede anche con altre categorie.

Come per altri si apre prima il portale delle prenotazioni poi man mano ogni singolo prenotato viene convocato per giorno e ora ben precisi in cui riceveranno la propria dose.

Campania, vaccini a forze dell’ordine e personale università

La Regione ha comunicato che parte da oggi la campagna di adesione alle vaccinazioni per il personale delle Università e delle Forze dell’Ordine.

Dalla regione fanno sapere che: “Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie Municipali e gli atenei della Campania, è possibile da oggi iscriversi sulla piattaforma https:// adesionevaccinazioni.soresa. it/

Intanto la situazione contagi in Campania torna nuovamente a preoccupare. La regione domani potrebbe finire nuovamente in zona rossa. Da diversi giorni si registrano oltre 2mila casi al giorno e i posti di terapia sub intensiva iniziare a scarseggiare.

