I numeri dei contagi in Italia e in Campania sono sempre più preoccupanti. L’Italia vira verso il rosso e l’arancione scuro. La Campania rischia la zona rossa.

Le più a rischio al momento sono Emilia-Romagna e Lombardia (da arancione a rosso) ma sul filo ci sono anche Piemonte, Campania, Toscana e Lazio.

Campania zona rossa?

Ciò che preoccupa sono soprattutto le varianti, a cominciare da quella inglese ormai prevalente su tutto il territorio nazionale (al 18 febbraio la sua diffusione era al 54%), sta giorno per giorno peggiorando lo scenario. Stando ai dati del ministero della Salute pubblicati ieri infatti, sono 20.884 i nuovi positivi, a fronte dei 17.083 di lunedì. E sale anche il tasso di positività: 5,9% (martedì 5,1%) con ventimila tamponi in più, (358.884 a fronte di 335.983). I morti invece sono 347 (in lieve rialzo rispetto ai dati della settimana).

E anche in Campania il 59,3% delle infezioni è dovuta alla più trasmissibile variante inglese. “Certo, dipende dai parametri — ha dichiarato il direttore della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva — ma rischiamo, la settimana prossima, di entrare in zona rossa”. La decisione arriva domani a seguito del monitoraggio dell’Iss ma, come annunciato dal governo, i provvedimenti entrano in vigore di lunedì.

Tra i dati in peggioramento in Campania c’è anche quello relativo all’occupazione dei posti letto negli ospedali, in particolare l’aumento delle terapie intensive, saliti ieri a 137. Aumenta anche il numero dei sintomatici.

Sulla base di questi fattori già la scorsa settimana il presidente della Regione aveva deciso di chiudere tutte le scuole in presenza tornando da lunedì tutti in didattica a distanza. Se domani dovesse essere confermata la zona rossa, l’escalation della Campania sarebbe rapidissima: due settimane fa la Regione era zona gialla.

