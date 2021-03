Una vicenda che avrebbe del miracoloso quella che si è registrata nella sala operatoria di un ospedale pubblico. In India, un giovane di 27 anni, dato per morto a seguito di un incidente, si è risvegliato sul tavolo dell’autopsia.

India, si risveglia sul tavolo dell’autopsia: si grida al miracolo

L’episodio è avvenuto nel nosocomio di Mahalingapur, in Karnataka. Il protagonista dell’accaduto era stato trasferito dai suoi familiari per le procedure richieste da una assicurazione sulla vita, dopo che i medici di una clinica privata lo avevano dichiarato morto e gli avevano staccato il respiratore in terapia intensiva.

Miracolo o errore umano nella constatazione del decesso? Un funzionario del Dipartimento di Salute Pubblica dello Stato ha detto invece ai media che nella clinica privata «è stato commesso un errore gravissimo». Insomma, pochi secondi e per l’uomo sarebbe stata la fine, ma per mano del chirurgo. A quanto pare il 27enne era semplicemente in coma o in stato di morte apparente e non è tornato di certo dall’aldilà come in molti avevano immaginato.

Leggi anche: Una donna si risveglia al suo funerale

continua a leggere su Teleclubitalia.it