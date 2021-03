Willie Peyote è un rapper e cantautore italiano. Ed è tra i 26 cantanti in gara che si esibiranno a Sanremo 2021. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Willie Peyote: vero nome

Il vero nome di Willie Peyote è Guglielmo Bruno. La domanda che fanno più spesso a Willie Peyote nelle interviste è sul significato del suo nome d’arte.

Willie è il diminutivo di William, la traduzione inglese del suo nome Guglielmo, da qui il primo Willie che gli è venuto in mente è stato il personaggio dei Looney Tunes Willie Coyote. Ma perchè cambiarlo in Peyote? “Io mi sono limitato ad aggiungerci la droga”, dichiarò in un’intervista. Il peyote infatti è una pianta dagli effetti allucinogeni molto nota in America Latina.

Willie Peyote: età

Il rapper nasce a Torino nel 1985. Ha dunque 36 anni.

Willie Peyote: fidanzata

Ma chi è la fidanzata di Willie Peyote? Guglielmo è una persona molto riservata e sulla sua vita privata trapelano anche notizie. Anche cercando i suoi account social, infatti, non emergono indiscrezioni sulle sue relazioni. Tutto lascerebbe pensare al fatto che l’artista in questo momento sia single.

Willie Peyote: biografia

Suo padre è torinese e sua mamma è di Biella. Guglielmo cresce in un paese della cintura torinese, Leinì, ma vive la città grazie ai nonni che abitano in uno dei quartieri della periferia, Barriera di Milano. Fin da bambino cresce con la musica perchè suo padre era un musicista e Willie spesso lo seguiva in tourneé.

Sappiamo inoltre che parte della sua famiglia è seguace dei Testimoni di Geova, mentre lui ha deciso di non farsi battezzare ed è ateo. Ha vissuto per un periodo a Parigi all’età di 16 anni ma la sua educazione è “sabauda” come dice lui stesso. Willie Peyote è laureato in Scienze Politiche con una tesi sulla rivolta di Los Angeles del 1992 come conseguenza del pestaggio di Rodney King da parte della polizia, e nelle sue canzoni troviamo molto di questa cultura dall’impegno sociale ai diritti civili e la religione.

La sua vita è cambiata per sempre nel novembre del 2014, quando dopo aver partecipato e vinto un concorso per songwriter, Genova x Voi. Tornato a Torino a metà mese si licenziò dal call center in cui lavorava. Willie Peyote si sente un rapper anche se non ha lo stile classico del genere rap: «Un po’ mi offendo quando mi dicono che non lo sono: curo tantissimo la tecnica, l’originalità, il flow, e i miei colleghi rapper sanno perfettamente che sono uno di loro»

Willie Peyote: Sanremo 2021

Willie presenterà il brano Mai dire mai (La locura) e gareggerà con artisti al Festival di Sanremo. Nella serata dedicata ai duetti e cover di Sanremo 2021, Willie Peyote duetta con Samuele Bersani interpretando “Giudizi Universali” dello stesso Bersani nella serata delle cover.

