Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una cantantante e cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente di x-factor nel 2016 e vincitice del programma Amici 19 di Maria de Filippi. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Gaia: età

Gaia Gozzi nasce a Gustalla un paesino in provincia di Reggio Emilia nel 1997. Ha 23 anni.

Biografia

Sua madre ha origini brasiliane, da giovane faceva la ballerina poi per anni ha fatto la pubblicitaria e le ha trasmesso la passione per la musica.

Ai provini di X factor Gaia indossava il turbante della mamma con la quale ha un rapporto davvero speciale. Il padre è italiano ed è proprietario di un’azienda che ha produce biciclette old style dal nome Abici.

Gaia ha la doppia nazionalità e parla perfettamente sia il portoghese che l’italiano. Dopo un soggiorno negli stati uniti Gaia decide di presentarsi a X- Factor e viene presa nella squadra di Fedez classificandosi addirittura seconda nel risultato finale.

Questo tuttavia non le ha portato il successo sperato, tanto è vero che ha dovuto partecipare ad Amici e vincere il serale per far sì che il suo brano fosse tra i dieci più passati dalla radio.

Gaia: fidanzato

Gaia Gozzi è fidanzata da diversi mesi con il produttore musicale Daniele Dezi. I due sono molto riservati e sul web non appaiono ancora loro foto insieme, ma sembra che le cose stiano andando davvero a gonfie vele.

Lui ha più di 30 anni (non si sa con esattezza) e ha già avuto una figlia da una sua precedente relazione. In una foto sul suo profilo Instagram, riferendosi alla sua bambina, il produttore ha confessato: “Ricordo quando ero pischello e vivevo la musica con sano egoismo, valigia sempre pronta per andare a suonare e sticazzi di tutti, il tempo libero tra un concerto e un altro era tipo una condanna. Poi è arrivata Lei”.

Gaia: Amici e Sanremo 2021

La giovane cantante portoghese è stata una delle grandi rivelazioni del 2020. Grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, è riuscita infatti a conquistare tutti con il suo brano “Chega”, tra i più trasmessi dalle radio e poi certificato doppio disco di platino. Chiuso il capitolo Amici, Gaia è ora pronta per lanciarsi nell’avventura sanremese. La cantante si esibirà infatti stasera sul palco dell’Ariston con il suo brano “Cuore amaro”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Gozzi ha rivelato: “La considero la mia rivincita verso chi mi diceva: ‘ma tu Gaia che genere fai?’. Questo brano l’ho scritto nella casa di campagna costruita da mio nonno e in quelle parole c’è tutto di me. I momenti felici e anche quelli dolorosi”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it