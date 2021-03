Torno a Te è la canzone con cui Random concorre al Festival di Sanremo 2021. E’ uno degli artisti più giovani in gara a questo Festival.

Tra le sue più recenti collaborazioni spicca quella con con Carl Brave nel singolo Marionette e quella con Federica Carta in Morositas. Random, inoltre, è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi, il cui ricavato è andato in beneficienza per la lotta contro il Covid.

Chi è Random

Il testo di Torno a te di Random

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Significato canzone Torno a te di Random a Sanremo

Il brano di Random che porta a Sanremo racconta anche tutte le difficoltà della sua generazione, instabile e non serena, che cerca nella condivisione della propria vita con un’altra persona, l’unica ancora di salvataggio. E’ la voce di un giovane che cerca di raccontare la sua età.

