Random è uno dei cantanti in sfida per il Festival di Sanremo 2021. Il giovane partecipa nella categoria Big con il brano “Torno a te”. Ma cosa ha fatto prima di salire sul palco dell’Ariston? Andiamolo a scoprire insieme.

Chi è Random: età

Random, il cui nome all’anagrafe è Emanuele Caso, nasce a Massa di Somma in provincia di Napoli, il 29 aprile 2001. Ha dunque 19 anni ed è del segno del Toro. Si trasferisce con la sua famiglia a Riccione quando aveva solo due anni. La sua famiglia è molto religiosa, e i suoi genitori sono dei pastori evangelici; proprio per questo per lui Dio è un punto fermo ancora oggi.

Emanuele, in arte Random, inizia ad appassionarsi alla musica, per merito del padre, che gli porta sempre strumenti diversi, sin da piccolissimo. Infatti, il suo approccio alla musica avviene a soli cinque anni. Il primo strumento che inizia a suonare è la batteria, poi mette le mani anche sul basso, sulla chitarra e sul piano. Ai tempi della scuola si avvicina al mondo del rap e del freestyle, per poi passare a scrivere testi veri e propri, riguardanti la scuola e la quotidianità.

Random: carriera, canzoni

La carriera musicale di Random ha inizio dopo l’incontro con il producer Zenit. Quest’ultimo nota il suo video su YouTube e decide di offrirsi come produttore per lui. Insieme pubblicano il primo lavoro dell’artista, “Giovane Oro”, più vicino al genere trap.

Il riscontro con il pubblico è positivo, ma Random preferisce sperimentare e dopo mesi di ricerca musicale il duo registra “Chiasso”, ottenendo in pochissimo tempo la vetta delle classifiche italiane, complice anche il social Tok Tok. La canzone è stata in realtà scritta in 80 minuti, mentre Emanuele lavora come muratore, e Zenit pensava di scartarla. Dopo averne fatto una versione nuova, però, in pochissimi giorni, hanno deciso di lanciarla, ottenendo risultati impensabili: doppio Disco di Platino, oltre 40 milioni di stream su Spotify, 14 milioni di visite su YouTube.

Il secondo singolo e Sanremo

Dopo il successo di “Chiasso”, Random decide di incidere un nuovo singolo: “Rossetto”. Il pezzo conferma le potenzialità del giovane che comincia una fortunata carriera nel mondo del cantautorato. Infatti, al secondo singolo segue il brano “Marionette”, in collaborazione con Carl Brave e il suo primo disco pubblicato lo scorso 11 dicembre dal titolo “Sono Luce”.

Anche se giovanissimo Random è uno dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Il suo brano: “Torno a te” è un inno al ritorno alla vita. Infatti, nel brano sono descritte tutte le difficoltà di una generazione superate appoggiandosi ad altre persone.

Nella serata dedicata ai duetti e alle cover, Random si esibirà insieme ai The Colors con il brano di Jovanotti: “Sono un ragazzo fortunato”.

