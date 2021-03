Fiorello non trattiene la commozione nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, ricordando il lockdown. Amadeus ha voluto ringraziarlo perché la sua presenza in una serata complicata come quella di ieri, è stata fondamentale.

Sanremo 2021, Fiorello si commuove per la figlia: “È un dolore”

Poi lo showman ha replicato alle domande dei giornalisti, commuovendosi mentre parlava della figlia Angelica avuta dalla moglie Susanna Biondo.

Fiorello, per cominciare, ha ironizzato: “Quello che lavora sono io. Devo correre. Abbiamo avuto due mesi per preparare la prima puntata e due ore per la seconda”.

Poco prima che Amadeus lasciasse la conferenza stampa, gli è stato chiesto: “Come padre come stai vivendo questo momento di pandemia e con le scuole chiuse?” Fiorello è apparso molto colpito dalla domanda e ha ammesso: “Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita. Si stanno perdendo delle cose che non torneranno. Il momento più bello della vita era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare quella bella della terza C. Mi fa dolore perché si stanno abituando”.

