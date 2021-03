Brutta disavventura per Orietta Berti. La cantante, in gara al Festival di Sanremo, ha violato il coprifuoco per ritirare gli abiti di scena ma si è ritrovata davanti la Polizia.

Sanremo 2021, Orietta Berti inseguita dalla Polizia: “Non mi credevano”

A raccontare l’episodio è la stessa cantante, in collegamento con “La vita in diretta”, a poche ore dalla partenza del Festival di Sanremo a cui partecipa.

“Erano le 22.05 – spiega – e da Bordighera (dove alloggia, ndr) sono andata a ritirare gli abiti all’Hotel Globo (a Sanremo, ndr). Tre macchine della polizia mi hanno inseguita e fermata. “Dove va lei?”, mi hanno chiesto. “A ritirare gli abiti”, ho risposto. “A quest’ora?”. E per forza, se poi non mi vanno bene me li devono aggiustare. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano, mi hanno accompagnato per vedere se dicevo la verità”. La disavventura alla fine si è conclusa bene: “Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi. Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno…”.

