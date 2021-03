Lutto nel napoletno, Marco Cascone ritrovato senza vita nel suo appartamento a Gragnano. Aveva 59 anni ed era molto noto nell’ambiente dello sport, soprattutto nell’atletica leggera. Marco stava attraversando alcune difficolta sull’aspetto lavorativo. Da circa un anno non lavorava a causa dell’emergenza covid, che ha posto fine a qualsiasi forma di sport ed evento collettivo.

Addio a Marco Cascone

In tanti, in queste ore, lo piangono. Un messaggio di dolore arriva anche dal sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che sottolinea le doti professionali e l’amore per la corsa.

“La sua morte lascia un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma lo lascia anche in tutte quelle società che hanno avuto il piacere di sentirsi raccontare attraverso lo strumento più riconoscibile, il suo marchio di fabbrica. Istruttore di atleti, speaker, appassionato, uomo di sport: insomma di tutto e di più in una sola persona che si è votata animo e corpo all’attività più amata, il podismo. Non sarà facile abituarsi ad altra voce, farà strano a tanti corridori sentirsi chiamare con un tono diverso da quello conosciuto. Marco ha salutato tutti, di sicuro continuerà a far sentire la sua presenza nei cuori di chiunque lo abbia amato“, scrivono i Free Runner di Isernia.

continua a leggere su Teleclubitalia.it