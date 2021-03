Max Gazzè è un cantautore e bassista italiano di gran successo. Quest’anno torna sul palco del Festival di Sanremo, dove presenterà al grande pubblico “Il farmacista”. Ma scopriamo alcune curiosità su di lui.

Max Gazzè: età

Massimiliano Gazzè è nato a Roma il 6 luglio 1967 sotto il segno del Cancro. Ha dunque 53 anni.

Moglie e figli

Max Gazzè è stato sposato per 15 anni con Maria Salvucci, madre di tre dei suoi figli: Bianca, Samuele ed Emily. Dopo il divorzio, l’artista ha avuto altri due figli: Silvia e, nel 2016, Guglielmo. ”Com’è destino che sorga ogni giorno il sole e che tramonti la sera, il mio è quello di fare tanti figli, e che io mi prenda cura di loro”, ha detto il cantante in una recente intervista. ”Avere figli di età così distanti mi da la possibilità di rivivere ogni volta tutte le fasi della loro crescita, ed è meraviglioso. Sono un padre presente e anche se sono nati da due mamme diverse, insomma, o vado in tournée o sto con loro. Non faccio altro”.

Biografia

A 15 anni si trasferisce con la famiglia a Bruxelles per via del padre, un ambasciatore. Un’esperienza che si rivelerà fondamentale anche per la sua crescita artistica.

A 6 anni già aveva iniziato a suonare il pianoforte e a 14 anni era passato al basso elettrico. La sua passione per la musica aveva dunque origini lontane. A Bruxelles comincia però anche a esibirsi, insieme a diversi gruppi, nei locali della città. Per cinque anni fa parte dei 4 Play 4, un gruppo inglese che già si muoveva in ambito acid jazz.

Ma la svolta della sua carriera è il ritorno a Roma nel 1991. Nella Capitale si dedica alla sperimentazione in un piccolo studio di registazione, e dà il via a una serie di collaborazioni che segneranno la sua carriera: da quella con Frankie hi-nrg mc a quella con Alex Britti, senza dimenticare gli amici di sempre, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Debutta come solista nel 1996 con l’album Contro un’onda del mare, presentato in versione acustica durante un tour di Franco Battiato. Il successo arriva però solo due anni dopo quando, con Niccolò Fabi, lancia il singolo Vento d’estate, che vince Un disco per l’estate.

Sanremo 2021

Torna di nuovo al Festival di Sanremo 2021 Max Gazzè. La canzone con cui si è presentato si chiama “Il Farmacista” e verrà accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band. La canzone è una provocazione sopraffina e ironica che ha alla base una denuncia sociale.

Nel brano, la metafora del dialogo con la donna amata maschera una disapprovazione nei confronti di chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa, che sia un “tormento che attanaglia”, una “magagna” o una semplice imperfezione: “io ho la soluzione!”. E Max se ne fa beffa.

