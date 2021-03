Il rapper romano Fasma torna in gara a Sanremo 2021 nella categoria Big con la canzone “Parlami”.

Testo “Parlami” di Fasma

Il cantautore Tiberio Fazioli approda all’Ariston con un nuovo brano dopo aver conseguito il terzo posto nelle categoria “Nuove proposte” a Sanremo 2020. In quell’occasione la canzone che si aggiudicò il terzo gradino del podio si chiamava “Per sentirmi vivo“. Il rapper ci riprova con un nuovo singolo dal ritmo percussivo e martellante.

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Significato del brano

Questa canzone mette al centro un’esperienza d’amore. Tra i due amanti però ci sono incomunicabilità e incomprensione. Si tratta infatti di un amore imperfetto, che invece potrebbe esserlo solo se l’altra persona si decidesse ad aprire del tutto il suo cuore. Il verso finale di “Parlami”, mai detto in tutto il resto del brano, fa capire la necessità che l’autore ha di quell’amore per sopravvivere. Si tratta di una canzone dove l’indole rap del cantante si incontra con la grande tradizione della canzone d’amore italiana.

