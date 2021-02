Non ha voluto rimandare l’intervista con Mara Venier e si è presentata lo stesso in studio. Piccolo imprevisto per Elettra Lamborghini, ospite quest’oggi del programma Domenica In.

Elettra Lamborghini si sente male a Domenica In, Mara Venier interrompe l’intervista

Quando è entrata in studio, però, la conduttrice Mara Venier ha notato che avanzava lentamente e sembrava rigida. La cantante a quel punto ha rivelato: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere”.

Mara Venier, che aveva incontrato Elettra Lamborghini il giorno prima e stava benissimo, le ha chiesto di raccontare cosa le fosse successo. Così, la cantante ha spiegato: “Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”. Mara Venier ha attivato subito il medico che è presente dietro le quinte: “Abbiamo un medico, se vuoi te la faccio io la puntura, sono bravissima. Io me le faccio da sola”.

L’intervista, però, è durata pochi minuti. Mara non se l’è sentita di proseguire per il bene di Elettra: “C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente. C’è il medico pronto e ti darà qualcosa”. Così, Elettra Lamborghini ha lasciato lo studio.

