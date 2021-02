Maria De Filippi perde la pazienza e rimprovera un’ospite a C’è Posta per Te. Ieri sera Queen Mary ha raccontato la storia di Danilo, un padre che ha scritto alla redazione del programma Mediaset per recuperare il rapporto con la figlia Martina.

C’è Posta per Te, Maria furiosa con l’ospite: “Non c’è un cavolo da ridere”

L’uomo non ha mai apprezzato particolarmente Francesco, il fidanzato della figlia, per i suoi modi poco eleganti. Una scelta che ha spinto Martina, 23enne, a scappare via di casa. Ora la ragazza vive con Francesco e sua madre ed è pure incinta.

Nonostante la gravidanza Martina non è intenzionata a fare pace con il padre. Maria De Filippi ha provato a far cambiare idea alla sua ospite ma la giovane è stata irremovibile. I due ragazzi, che saranno presto genitori, non hanno un’occupazione fissa. Quando la De Filippi ha fatto notare a Martina che al bambino serviranno diverse cose – vestitini, pannolini, ecc – e che il padre, futuro nonno, potrebbe aiutarla, Martina ha replicato: “Sono pensieri che noi non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità”.

E quando la ragazza ha ammesso “mi viene da ridere”, a quel punto la De Filippi le ha detto: “Guarda Martina io non ci vedo molto di cui ridere”. Maria De Filippi ha poi alzato la voce contro Danilo, che è stato il primo a scaldarsi durante la puntata con la sua consuocera, anche lei ospite di C’è posta per te insieme a Francesco e Martina. “C’è un momento in cui dovrebbe essere tua figlia ad avere un sentimento nei tuoi confronti, che sembra non avere”, ha fatto notare la De Filippi.

Prima di chiudere la busta, Maria De FIlippi ha chiesto a Francesco di restare in studio, senza Martina, e di avere un confronto con il suocero. Ma il ragazzo si è rifiutato. Una scelta che Maria non ha apprezzato: “Chiudiamo la busta, ci dimentichiamo che abbiamo un padre che ci ha cresciuto e che ci ha chiesto scusa”.

