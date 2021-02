E’ morto stroncato dal Covid-19 Ugo Scardigli, il 53enne di Pietravairano ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva al Covid Center di Maddaloni. L’uomo, addetto all’assistenza ai pazienti dializzati, aveva ricevuto – come spiega Paesenews – la doppia dose di vaccino prevista per il personale sanitario.

Colpito da variante inglese: muore Ugo Scardigli

Ugo soffriva di gravissime difficoltà respiratorie. Le sue condizioni sono constantemente peggiorate fino al decesso sopraggiunto in queste ore. L’intera comunità di Pietravairano si stringe intorno alla famiglia Scardigli. Il caso di Ugo aveva fatto discutere nei giorni scorsi ed aveva aperto il dibattito sull’efficacia dei vaccini. L’uomo, infatti, aveva ricevuto la prima dose dell’antidoto Pfizer. Tra la prima e la seconda dose di avrebbe poi manifestato alcuni sintomi riconducibili al coronavirus, come febbre e problemi respiratori. Non è chiaro se si trattasse degli effetti collaterali della prima inoculazione o degli effetti prodotti dall’infezione da Covid.

A dare la notizia delle gravi condizioni in cui versava Ugo, pochi giorni fa, è stato il sindaco di Pietravairano, Marianna di Robbio. L’uomo era ricoverato al Covid Center di Maddaloni. Nel comune della provincia dell’alto casertano sono attualmente circa 40 i positivi. Le autorità locali e sanitarie temono che sia proprio la variante inglese che abbia preso piede nel territorio facendo schizzare in alto i nuovi casi. Ugo sarebbe una delle vittime del nuovo ceppo del Covid che sta prendendo il sopravvento in Italia.

