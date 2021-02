Un 53enne vaccinato avrebbe contratto la variante inglese e sarebbe ricoverato in gravi condizioni al Covid Hospital di Maddaloni. L’uomo è di Pietravairano, comune in provincia di Caserta.

Pietravairano (Caserta), già vaccinato contrae la variante inglese: è in rianimazione

A comunicare la notizia è il sindaco di Pietravaraino, Marianna di Robbio. Il 53enne ha contratto la variante inglese. Nel comune della provincia casertano sono circa 40 i positivi. Le autorità locali temono che il nuovo ceppo del virus abbia preso piede nel territorio facendo schizzare in alto i nuovi casi. Oltre al 53enne paramedico, al Covid Center di Maddaloni c’è un altro caso grave a Pietravairano, anch’egli ricoverato in Rianimazione.

A destare maggiori preoccupazioni, però, un dettaglio rivelato da Edizionecaserta: il 53enne, appartenente al personale sanitario, si era già vaccinato. Era addetto al trasporto di pazienti dializzati. Qualche settimana aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer anche se pochi giorni prima della somministrazione della seconda dose aveva accusato problemi di respirazione e sintomi febbrili. L’ipotesi è dunque che l’uomo abbia contratto il virus tra la prima e la seconda dose.

L’efficacia di alcuni vaccini rispetto alle varianti del Covid è tema tutt’oggi dibattuto dalla comunità scientifica. La presenza della variante anglosassone è stata documentata anche nel comune di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole.

L’allarme del sindaco

Il primo cittadino di Pietravairano, per far fronte alla nuova ondata di contagi, ha prolungato la chiusura degli istituti scolastici e preso ulteriori misure per cimitero e mercato. “Abbiamo abbassato troppo la guardia – dichiara la sindaca Marianna De Robbio –. Il virus sta circolando tra noi ed in modo più contagioso. Il contagio interessa i bambini, gli adulti, gli anziani… tutti, non solo i soggetti cosiddetti ‘fragili’. Evitiamo polemiche dunque e uniamoci tutti per combattere il virus rispettando scrupolosamente le regole previste e vaccinandoci. Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari – conclude il primo cittadino – assumendo comportamenti responsabili. Un abbraccio e un augurio a tutti i cittadini, in particolar modo a coloro che a causa del virus vivono momenti di grave difficoltà”.

