Per salutarsi e abbracciarsi negli aeroporti bisognerà pagare. La tassa è stata introdotta a Londra ed ha sollevato non poche polemiche tra l’opinione pubblica.

Covid, l’ultima follia: spunta la tassa sugli abbracci a Londra

Fissato già un tariffario. Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti e 29 euro se si vuole chiacchierare per mezz’ora. A Gatwick passeggeri e accompagnatori al momento possono arrivare in auto solo al Terminal Nord (l’unico aperto) e dovranno pagare l’accesso al terminal. Il costo per dieci minuti è di 5 sterline (pari a 5,8 euro).

Per ogni minuto in più bisogna aggiungere una sterlina (uguale a 1,16 euro), per un totale massimo consentito di mezz’ora, che costa 25 sterline, cioè 29 euro. È la scelta dell’aeroporto di Gatwick, a Londra, che a fine anno verrà introdotta anche a quello di Heathrow. A Gatwick la tassa sarà introdotta dall’8 marzo 2021, mentre a Heathrow nell’ultimo trimestre dell’anno. L’imposta servirà a ridurre il traffico in zona e l’inquinamento ambientale. Ma i gestori aeroportuali non negano che la tassa mira anche incrementare le casse, in crisi in tempi di pandemia.

