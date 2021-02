Napoli. Un incendio è divampato in un appartamento, in via Mercantini, a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Tragico il bilancio: due morti e una persona è rimasta ferita. A perdere la vita una coppia di coniugi. Il figlio è ricoverato invece in ospedale.

Napoli, inferno di fiamme a Fuorigrotta: due morti

Secondo una prima ricostruzione, all’alba le fiamme hanno avvolto – per cause ancora da accertare – un’abitazione posta al quinto piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone, mentre una terza è risultata gravemente ustionata.

Leggi anche >> Napoli, paura in serata: scoppia incendio in un supermercato

Sono in corso le operazioni di spegnimento. Sgomberate alcune famiglie: i pompieri hanno provveduto a mettere in salvo gli inquilini dell’ultimo piano con due autoscale. Ancora da chiarire cosa abbia innescato l’incendio. Non risultano altri intossicati o feriti nel palazzo. In corso le indagini delle forze dell’ordine.

continua a leggere su Teleclubitalia.it