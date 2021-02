Si chiamava Domenica Lauria e aveva 45 anni la donna di Policoro morta ieri pomeriggio nell’incidente sulla strada Statale 7 all’altezza di Matera Sud. La vittima è deceduta sul copo nell’impatto con un’autocisterna.

Incidente a Matera, addio a Domenica Lauria

Domenica, detta Domy, viaggiava a bordo della sua Ford Fiesta lungo la Matera-Ferrandina quando, in circostanze ancora da chiarire, ha impattato frontalmente con un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta. Non è chiaro chi abbia invaso l’altra carreggiata. Sulla dinamica indagano i carabinieri della stazione di Matera. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo della tragedia, purtroppo per la 45enne non c’era altro da fare che constatarne il decesso. Lievemente ferito il conducente dell’autobotte, un uomo proveniente dalla provincia di Bari. A effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Municipale.

Intanto la notizia del decesso di Domenica ha fatto rapidamente il giro della città di Policoro, dove la donna era conosciuta a benvoluta da tutti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. “Mai dimenticherò il tuo sorriso, la tua voglia di vivere. E ultimamente la tua felicità: sorridi tra gli angeli. E prega per tutti noi che abbiamo avuto la gioia di conoscerti”, ha scritto Catia. “Ho appena ricevuto questa brutta e maledetta notizia. Ancora non riesco a crederci, tu che amavi la vita, tu che a qualsiasi problema sorridevi e davi la forza di andare avanti a tutti, ci conosciamo da anni, le serate a dormire a casa tua, eri ospitale con tutti, super gentile, l’amicona di tutti”, il ricordo di Luana.

