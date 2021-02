Si aprono le porte del carcere di Poggioreale per tre maranesi, tra cui l’ex dipendente del comune di Marano Giuseppe di Costanzo. Gli altri due sono Giuseppe De Fenza e Ivan Rino Bonaccorsi. Sono destinatari di una condanna definitiva per concorso in trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. A dare la notizia è il Mattino.

Marano, 100 chili di droga in auto: tre finiscono in carcere

L’arresto risale a due anni e mezzo fa a Bagheria, in Sicilia. In quella circostanza, a mettere a segno l’operazione furono gli agenti della Polizia di Stato, che seguirono i malviventi lungo l’autostrada A20 in direzione Palermo. Nelle loro autovetture, tra cui una Jaguar, i poliziotti trovarono oltre 100 chili di hashish suddivisi in panetti per un valore di oltre 500 mila euro.

I carabinieri della Compagnia di Marano, su esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Termini Imerese (Palermo), hanno rintracciato i tre condannati questa mattina e li hanno trasferiti al carcere di Poggioreale dove sconteranno la loro condanna detentiva. I tre sono stati rintracciati stamani dai carabinieri di Marano e condotti nel carcere di Poggioreale. Gli investigatori sono all’opera per ricostruire la filiera del traffico di droga lungo l’asse Palermo-Marano.

