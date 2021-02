Preoccupano i casi di Covid nelle scuole in Campania e ora un sindaco del napoletano decide di sospendere le attività didattiche in presenza in un istituto dopo la positività di alunni e docenti.

Scuola chiusa a Quarto

Accade a Quarto: da oggi sono sospese le lezioni in presenza nell’istituto comprensivo don Milani di Quarto. A prendere la decisione il sindaco Antonio Sabino, di concerto con l’Asl Napoli 2 nord, dopo la scoperta di diversi casi di positività riscontrati tra gli alunni e il corpo docenti.

Il primo cittadino ha fatto sapere che “A causa della presenza di alcuni casi di positività riscontrati presso l’IC Don Milani – plesso Caselanno, e in condivisione con l’Asl Napoli 2 Nord, a partire da domani, sono sospese le attività didattiche in presenza di suddetta scuola. Saranno altresì effettuate operazioni di sanificazione straordinaria e messa in sicurezza della struttura nella sua interezza. Domani pubblicheremo anche apposita ordinanza sindacale. Stiamo monitorando in maniera scrupolosa l’andamento epidemiologico del territorio, e proprio in virtù di questo abbiamo ritenuto opportuno intervenire tempestivamente. Non molliamo la presa, non lasciamoci andare. L’emergenza non è finita. RISPETTIAMO LE REGOLE” conclude Sabino.

continua a leggere su Teleclubitalia.it