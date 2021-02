Ondata di arresti a Caivano. I carabinieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di 55 persone. Rispondono di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti di vario tipo. Inoltre sono accusati per reati in materia di armi e per i reati di furto in abitazione, rapina, procurata evasione di soggetto detenuto presso la propria abitazione.

Caivano, maxi-operazione al Parco Verde: 40 arresti

Come anticipato da Il Mattino, a condurre in una prima fase le indagini sono stati i carabinieri della Compagnia di Casoria. I militari dell’Arma hanno ricostruito le dinamiche dello spaccio di droga attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ma anche attraverso perquisizioni e ispezioni sfociate in sequestri di sostanze stupefacenti ed arresti in flagranza di reato. Le indagini hanno consentito di accertare diversi episodi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti.

In particolare nella zona del “Parco Verde” di Caivano la vendita avveniva tramite contatti telefonici che consentivano agli acquirenti di richiedere direttamente e rapidamente quanto desiderato. Successivamente, colui che volta per volta riceveva le richieste, si premurava di affidare la sostanza da recapitare a soggetti incensurati. In molti casi i corrieri erano comunque di giovane età (in alcuni casi anche minorenni) affinché provvedessero alla materiale consegna dello stupefacente.

Le consegne avvenivano in punti concordati. I soggetti adibiti al trasporto prestavano attenzione ad avere con sé solo piccoli quantitativi di sostanza stupefacente in modo tale da esporsi nel minor modo possibile ai controlli delle forze dell’ordine. Nello specifico, nei confronti di 24 soggetti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti di ulteriori 16 soggetti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ancora, altri 15 soggetti sono stati poi sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

