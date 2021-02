Incidente sul lavoro a Portici in via De Lauzieres. Un operaio di 54 anni di Giugliano, Vincenzo C., ha perso la vita precipitando da un’impalcatura. La vittima è deceduta dopo l’impatto con il suolo.

Portici, muore operaio di Giugliano: caduto dall’impalcatura

Secondo quanto riportato da Il mattino, il 54enne era a lavoro presso un edificio di proprietà privata a Portici quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’uomo era impegnato a eseguire alcuni interventi sulla faccia esterna del palazzo. Secondo quanto appreso dalle forze dell’ordine, sarebbe stata proprio l’impalcatura montata dalla ditta a cedere facendo cadere l’operaio.

Vincenzo lavorava per conto di una ditta di Giugliano che si occupa di lavori di ristruttrazione. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti della polizia e degli agenti della Municipale giunti sul posto pochi minuti dopo la tragedia. Avviate le indagini per ricostruire le responsabilità dell’accaduto. Inutili invece i tentativi di rianimazione messi in campo dal 118 sopraggiunti in via De Laurezieres.

continua a leggere su Teleclubitalia.it