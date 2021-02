Ha incollato sullo schermo milioni di telespeattori la vicenda di Arianna e Andrea, la coppia di giovani che si è separata dopo un anno di convivenza per i presunti tradimenti di lui. Alla fine Arianna, 23 anni, ha deciso di aprire la busta e di perdonarlo. Ma Maria de Filippi ha pronosticato: “Lo rifarà”.

C’è posta per te, la storia di Arianna e Andrea

Andrea ha 34 anni. Arianna è convinta che l’abbia tradita con un’altra donna. Lui si difende, spiega di aver chattato solo con una donna, ma visti i numerosi precedenti, non gli crede più. A quel punto il 34enne fa leva sulle sue debolezze psicologiche per giustificarsi: “Sono molto insicuro, ho bisogno di sentirmi dire che sono bello e avevo paura che ti stancassi di me data la differenza d’età. Ti chiedo di ricominciare”.

Abdicando al suolo di “paciere”, questa volta la conduttrice, Maria De Filippi, interviene per persuadere Arianna a non tornare con il suo ex fidanzato. Non solo infatti il 34enne avrebbe conversato sui social con altre donne, ma avrebbe addirittura inviato foto a sfondo sessuale durante le sue conversazioni chat. “Ha continuato a scrivere alle altre ragazze anche dopo essere andato via di casa? Dice tante bugie”, spiega la De Filippi. Andrea controreplica: “Sì, ho scritto a Alexandra, Ilaria…ho sbagliato, ho capito l’errore e non lo farò mai più. Ti amo veramente e non ti voglio deludere ancora, voglio essere l’uomo che meriti. Mi sono cancellato da tutti i social”. “Scrivi su Facebook tratta la tua donna come una principessa e poi mi fai le corna?” osserva la ragazza innamorata, ma lucida.

Dopo un lungo tira e molla, la ragazza sembra decisa a chiudere la busta: “Perché devo rovinarmi gli anni migliori per stare dietro a lui che ne ha 34?! Lui deve andare da uno psicologo. Se risuccede, che fai, chiami Maria?”, “Beh, non gli rispondo” replica la conduttrice. Andrea a quel punto regala una secondo imprevisto: si mette in ginocchio con aria supplicante e la sua bella cede. La De Filippi li saluta e fa un fosco pronostico: “Tanto sui social ci va”.

