Dramma a Napoli in piazza Carlo III, accusa malore e muore. Il tragico episodio è avvenuto nella giornata di oggi in una delle piazze centrali della città. Una donna è deceduta mentre era alla guida della sua auto insieme ad un familiare, a causa di un malore improvviso. La conducente, mentre proseguiva lentamente con la sua auto per via del traffico, si è accasciata sullo sterzo ed ha perso conoscenza.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza, ma i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per la donna è stato fatale un arresto cardiaco, così come riferisce il sito nanotv.it.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Napoli, che hanno avuto il loro da fare per regolare il traffico che è andato letteralmente in tilt. Il decesso, infatti, si è verificato in una delle zone maggiormente trafficate del capoluogo.

