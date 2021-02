Belen è incinta per la seconda volta (è al quinto mese) e ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per svelare per la prima volta il sesso e il nome del bebè in arrivo.

Belen Rodriguez svela il nome della bambina: “Sono rimasta incinta dopo un aborto”

Sarà una bambina, come già la Rodriguez sospettava da tempo e si chiamerà Luna Marie. Belen aspetta la piccola dal compagno Antonino Spinalbese, al suo fianco dall’estate 2020.

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino. Lei e il conduttore e ballerino, dopo una prima separazione, erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente nel 2020. Quindi, l’incontro inaspettato con Antonino Spinalbese, hair stylist che vive a Milano e con cui è stato un vero colpo di fulmine. In studio a Verissimo, Belen si è detta certa che la loro favola durerà per tutta la vita.

Belen ha inoltre svelato un particolare doloroso alla Toffanin. Prima della gioia della gravidanza, la Rodriguez e Spinalbese avevano affrontato un dramma: un aborto spontaneo. Lei è rimasta nuovamente incinta poco dopo.

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, ha detto la showgirl alla Toffanin.

