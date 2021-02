Chi è Rocco Casalino? L’ex portavoce di Conte è un personaggio televisivo e giornalista italiano. E’ nato in Germania in una famiglia di origine pugliese di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi), vi rimane per sedici anni fino a studiare ad un liceo classico; otterrà poi un diploma tecnico commerciale in Puglia. Studia all’

Università di Bologna laureandosi in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale. Con la candidatura alle primarie del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Lombardia del 2013 dichiara nel proprio curriculum vitae di aver conseguito un master in business administration (MBA) nel 2000 (lo stesso anno in cui aveva preso parte al Grande Fratello) presso la Shenandoah University a Winchester, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti d’America; il titolo, che compariva anche in un profilo presente su LinkedIn (di cui Casalino stesso smentisce la proprietà), è stato smentito dalla stessa università e anche da Casalino stesso.

Rocco Casalino: età, altezza, libro

E’ nato a Frankenthal, il 1º luglio 1972. Ha 48 anni. E’ alto 1,86 cm. Ed è uscito da pochi giorni il suo libro “Il portavoce”. “Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo. Sono convinto che esistano casualità, ostacoli, fortune, sfortune, coincidenze, mille cose che non controlliamo, e allo stesso tempo credo che ognuno di noi sia artefice del proprio destino”. Chi è davvero Rocco Casalino, lo spin doctor del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Perché la sua storia è così diversa da quella di tanti politici italiani? La sua è un’infanzia segnata da povertà, violenze e umiliazioni” si legge nella descrizione del testo.

Moglie e figli di Rocco Casalino. Chi è il compagno

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rocco non ha una moglie né figli. E’ omosessuale e ha una storia d’amore con il suo compagno Josè Carlos Alvarez. I due stanno insieme già da sette anni.

Il rapporto con il padre

Il suo rapporto con il padre è oggetto del racconto nel libro “Il portavoce”. Casalino racconta che il suo è stato un padre violento e che lui stesso èarrivato ad augurare la morte all’uomo: “È la punizione che gli ho inflitto per bilanciare il male subito per anni. Mi serviva per perdonarlo. Avevo troppa rabbia dentro per farlo prima”.

Adesso che il papà non c’è più ricorda tutto con più lucidità: “Il dolore più grande è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno, però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi”. L’ex portavoce racconta le condizioni di povertà in cui vivevano e che oggi, in qualche modo, Casalino si porta ancora dietro: “Ho sempre sofferto un gran freddo a casa. Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare e quindi ora non mi interessano i soldi o avere una casa grande, anzi, ma la casa deve essere molto calda”.

Stipendio, quanto guadagna Rocco Casalino

Con l’incarico di portavoce dell’ex premier Conte ha percepito un compenso da 169.556 euro l’anno.

L’esperienza al Grande Fratello

Rocco Casalino è stato tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. “Ho sempre sognato di fare politica, forse anche il giornalista o il medico – racconta – Ero molto bravo in matematica, ma avrei preferito qualcosa di meno arido. Comunque, ho fatto molta fatica a trovare un lavoro dopo la laurea, ma dovevo lavorare per forza, avevamo venduto tutto, quindi ho preso al volo l’opportunità del Grande Fratello. La tv mi sembrava un’occasione unica per poter guadagnare qualcosa che mi desse la libertà di scegliere e poteva anche diventare un trampolino di lancio per altre opportunità, per emergere. Succedeva al Costanzo Show. Sarebbe accaduto anche con il Gf”.

