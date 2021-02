Sono 159 i positivi che si registrano a Giugliano negli ultimi sette giorni. A fornire i dati il sindaco Nicola Pirozzi attraverso il bollettino sull’andamento dei contagi. Purtroppo ci sono anche 9 decessi.

Giugliano, 159 positivi in sette giorni e 9 decessi

Le persone attualmente positive nella terza città della Campania sono 415; 51 in meno rispetto all’11 febbraio. I cittadini ospedalizzati, invece, sono 6 (5 in meno rispetto a sette giorni fa). I pazienti ricoverati in terapia intensiva al momento sono 2; 1 in meno rispetto all’11 febbraio. I guariti superano il numero dei positivi: negli ultimi sette giorni sono guarite dal Coronavirus 199 persone.

“I dati che ci giungono dall’ASL questa sera ci riportano alla dura realtà fatta di quotidiana lotta contro un nemico invisibile che, nell’ultima settimana, ha avuto la meglio su nove nostri concittadini. Ne piangiamo la perdita, e ci stringiamo alle loro famiglie esprimendogli tutto il nostro cordoglio”, spiega il primo cittadino in un post su Facebook.

Pirozzi, poi, invita la comunità a continuare a non abbassare la guardia: “Rinnovo l’appello alla massima attenzione in tutti i nostri comportamenti quotidiani, in attesa di una ampia campagna di vaccinazione per la quale la città di Giugliano dovrà essere pronta”.

