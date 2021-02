In onda su Rai2 in prima visione “Robin Hood – l’origine della leggenda”. La pellicola del 2018 diretta da Otto Bathurst ripercorre le gesta epiche di uno dei personaggi più amati nel cinema e nella letteratura

Trama

Robin di Loxley è un signorotto inglese che si ritrova costretto a prestare servizio nella Terza Crociata, abbandonando la sua amata Marian. Tornato in Inghilterra scopre che il suo castello e tutti i suoi beni sono stati confiscati per ordine dello sceriffo della vicina città di Nottingham, e lui stesso è stato dato per morto da almeno due anni. Scopre inoltre che Marian ora vive vicino alle miniere della città e si è trovata un altro uomo, Will Tillman. Robin ha modo di rendersi conto delle disastrose condizioni della popolazione della città, allo stremo per i troppi tributi da versare per finanziare, apparentemente, le spedizioni dei Crociati. Il tutto sotto l’egida dello sceriffo, che ha alle spalle tutto il potere della Chiesa.

Un giorno il giovane viene sorpreso dal guerriero con cui si era scontrato in Arabia, che a sua insaputa lo aveva seguito fino in Inghilterra. Questi ha capito che Robin potrebbe essere l’uomo giusto per minare il potere dello sceriffo e, soprattutto, sabotare le nuove spedizioni in Terra Santa sottraendo denaro alla banca di Nottingham, fondo principale della Chiesa in Inghilterra. John (nome inglese del guerriero arabo) addestra Robin per farlo diventare un ladro di professione, e presto i due cominciano la loro guerra personale sottraendo il denaro dei pedaggi e quello delle offerte alla Chiesa.

Cast

A vestire i panni del principe dei ladri è Taron Egerton. Little John è Jamie Foxx. La bella Lady Marian ha il volto di Eve Hewson. Nel casto sono presenti tra l’altro anche Ben Mendelsohn, Tim Minchin, Jamie Dornan. Il film è stato stroncato dalla critica. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha una percentuale di gradimento del 16% basato su 113 recensioni

Trailer di Robin Hood – l’origine della leggenda

Il trailer del film è disponibile su YouTube. Per chi non potesse seguire la pellicola su Rai 2 (secondo canale del digitale terrestre), lo potrà fare su RaiPlay, il portale multimediale messo a disposizione dalla Rai per gli abbonati per seguire in tempo reale la programmazione in onda sui canali dell’emittente di viale Mazzini.

