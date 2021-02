Prosegue la campagna vaccinale in Campania. Sono in corso in questi giorni le vaccinazioni agli ultra 80enni ma da domani si inizierà con gli insegnanti che si sono prenotati in questi ultimi giorni.

Intanto dalla Regione fanno sapere che a breve potrà prenotarsi un’altra categoria di cittadini.

Vaccini alle forze dell’ordine in Campania

“Prosegue la campagna vaccinale che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito – fanno sapere dalla Regione -. Nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata per le adesione anche le Forze dell’ordine e le Polizie Municipali. L’Unità di crisi della Regione comunicherà le modalità di registrazione”.

Intanto preoccupa il diffondersi delle varianti Covid. Proprio ieri la regione ha fatto sapere di aver individuato una nuova variante a Napoli, mai individuata prima in Italia. Positivo un paziente di ritorno dall’Africa. “Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia”.

