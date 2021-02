Incidente in provincia di Vercelli, tra Borgo d’Ale e Tronzano. Una bimba di soli 3 anni è morto nello schianto tra una Fiat Punto e una Mercedes sulla strada provinciale 11.

Incidente in provincia di Vercelli: muore una bimba di 3 anni

La vittima viaggiava insieme alla sorella di 6 anni su una Fiat Punto. A condurre il veicolo la mamma. Per ragioni ancora da accertare, l’auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes. Ad avere la peggio purtroppo sono state le due bambine: la piccola, di 3 anni e mezzo, è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale Santa Margherita di Torino. Il gravissimo trauma cranico riportato nell’urto le aveva provocato un arresto cardiaco. Era stata rianimata all’arrivo in ospedale ma non c’è stato nulla da fare.

La sorellina più grande versa in condizioni disperate: è intubata con un trauma cranico e addominale e la sua prognosi è riservata. Feriti ma non in pericolo di vita la madre delle piccole e l’altro conducente, entrambi portati in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

continua a leggere su Teleclubitalia.it