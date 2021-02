Arzano. Un incendio è divampato in un deposito di articoli per la casa, in via da Caravaggio, una traversa del corso Salvatore D’Amato. Nella zona industriale della città sono intervenute tre camionette dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed evitare che potessero propagarsi.

Paura ad Arzano, incendio in un deposito: grossa nube nero in cielo

Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio, intorno alle 13 e 30. Molti residenti si sono dovuti barricare in casa per non respirare il monossido di carbonio. L’incendio ha sprigionato un’alta e densa nuvola di fumo nero che ha invaso il cielo.

Il fumo era visibile a chilometri di distanza, perfino dall’Asse Mediano. Numerose segnalazioni sono arrivate anche dai Comuni limitrofi. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area interessata per consentire le operazioni di spegnimento, tutt’ora in corso. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri che hanno evacuato due famiglie che risiedono in due abitazioni che insistono sul deposito. Fortunatamente non ci sono feriti.

A quanto pare l’incendio sarebbe stato provocato da alcuni lavori in corso in una struttura adiacente allo stabile che è andato a fuoco.

