Andrà in onda stasera su Italia 1 “Transporter 3“. Il fim diretto da Oliver Megaton, del 2008, conclude così la trilogia iniziata nel 2002 con Transporter e Transporter Extreme del 2005.

Transporter 3, trama

Il protagonista è sempre lui: Frank Martin. L’ex poliziotto è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un senatore ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo.

Cast

A primeggiare nel ruolo di protagonista in Transporter 3 è sempre Jason Statham, già presente nel primo capitolo della trilogia e nel secondo. A vestire i panni della bella Valentina è invece Natal’ja Rudakova. L’ispettore Tarcani ha il viso dell’attore francese François Berléand. Tra gli altri interpreti infine ci sono Robert Knepper e Jeroen Krabbé.

Trailer

Il trailer di Transporter 3 è disponibile su YouTube. Chi volesse vedere il film in diretta, potrà sintonizzarsi sul sesto canale del digitale terrestre, oppure collegarsi a Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che consente di guardare tutta la programmazione dei canali Mediaset in diretta. Basta disporre di uno smartphone o di un pc o di una smart tv agganciati a una rete wi-fi per connettersi al portale multimediale.

continua a leggere su Teleclubitalia.it