Il 15 febbraio è la festa di San Faustino, ribattezza anche festa dei single. Lasciata alle spalle la sbornia di San Valentino, con un pizzico di ironia la giornata di oggi è dedicata a tutti quelli che non sono innamorati.

15 febbraio, San Faustino: le origini

Come San Faustino sia diventato il santo protettore dei single resta un mistero. La storia di Faustino è nota: insieme al fratello Giovita intraprese la carriera militare. Poi si convertirono entrambi al cristianesimo e furono battezzati dal vescovo di Brescia, Sant’Apollonio. Ciò li mise nel mirino delle persecuzioni volute dall’imperatore Adriano e così finirono martirizzati: il giorno della morte è il 15 febbraio, l’anno è incerto ed è compreso fra il 120 e il 134 d.C.

Le agiografie sui due martirizzati sono ricche di episodi controversi. Ad esempio Faustino e il fratello non avrebbero riportato neanche un graffio durante le torture. Messi al rogo, non avrebbero neanche preso fuoco. I romani li avrebbero addirittura dati in pasto a tigri, rivelatesi poi improvvisamente mansuete. Alla fine furono decapitati, in quel di Brescia, dove iniziò il loro culto. Diventarono i santi patroni della città nel 1438.

Perché la festa dei single

Come si sia passati da questa leggenda alla festa dei single è un mistero anche per la Chiesa. Probabilmente questa celebrazione è il frutto di una coincidenza temporale. Faustino ricorre infatti il giorno successivo a San Valentino. Giornali, media e la gente comune si sarebbero così appropriati del 15 febbraio per dedicare una giornata a chi non è innamorato. Ragioni commerciali, insomma, anche per beneficare delle ricadute economiche della festa.

San Faustino, frasi divertenti e immagini: auguri Fausto

Dopo aver passato in rassegna immagini e frasi per San Valentino, è giusto anche fare una raccolta di frasi divertenti e foto da usare per il 15 febbraio. Si possono inoltrare ad amici e amiche single per giocare sul fatto che non abbiano ancora trovato un partner affidabile. Con i social, è possibile inviare via WhatsApp, Facebook o Instagram gli “auguri” per questa ricorrenza. Basta un messaggio simpatico da associare a un’immagine divertente. Di seguito una cernita per voi a cui potete attingere.

Meglio soli che male accompagnati! Auguri!

Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio.

(Peanuts)

(Peanuts) Cupido va in giro per scoccare le frecce dell’amore: peccato che non abbia mai frequentato la scuola di tiro!

La miglior cosa al mondo è sapere come appartenere a se stessi (da “Saggi” di Michel de Montaigne)

Cari single. Dopo gli 80 anni c’è un uomo ogni 4 donne. Ma a quel punto uno non sa più che farsene. (Fragmentarius)

Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio. (Aristotele)

La mia persona è tutto per me, non ho bisogno di te (da “I Lock My Door Upon Myself” di Joyce Carol Oates)

È più dignitoso un single che soffre di solitudine che una coppia che soffre di abitudine.

(silvanobattisti, Twitter)

(silvanobattisti, Twitter) Sei single per scelta. degli Altri.

Essere single significa essere liberi. Auguri.

La mia anima gemella ha un’altra anima gemella. (Zziagenio78, Twitter)

Quando si è innamorati si comincia sempre con l’ingannare se stessi, e si finisce con l’ingannare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama amore. (Oscar Wilde)

Immagino già il momento in cui mi fidanzerò e finalmente correrò a raccontarlo sulle lapidi delle mie amiche. (carolshesaid)

Non sono single, è che mi disdegnano così. (Tallaaa)

A tutti i single che vogliono comprarsi un animale da compagnia: se nessun umano vuole star con te, non costringere un animale innocente. (Ted_Ita, Twitter)

Le coppiette che vanno a cena al ristorante per poi stare al telefono tutta la sera senza rivolgersi parola, sono più soli dei single. (valentinaVeltro, Twitter)

Essere single è come essere sposati. Nessuno ti ascolta. (Anonimo)

Non capisco se sia destino, ma anche per quest’anno: Buon Faustino!

Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli. Buon San Faustino!

La vita è preziosa anche da soli. Innamorati di lei e di nessun altro che non sia te stesso.

