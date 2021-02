GIUGLIANO. Scuole pubbliche chiuse a Giugliano. E’ in corso in questi istanti una riunione al Comune di Giugliano per decidere il da farsi sulle scuole e non solo. Si va verso un mini-lockdown in città in particolare in vista di San Valentino e Carnevale.

Scuole chiuse a Giugliano

Le restrizioni riguardano le scuole e le piazze in particolare. L’obiettivo è di evitare assembramenti. Il sindaco ha convocato per questa mattina consiglieri comunali e la decisione presa è in primis quella di chiudere le scuole pubbliche di ogni ordine e grado per una settimana quindi fino al 20 febbraio. Per quanto riguarda le scuole private la decisione viene demandata ai singoli dirigenti scolastici.

Piazze blindate

L’ordinanza dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ritornano alcune delle misure prese durante la seconda ondata a Giugliano e cioè in particolare la chiusura delle piazze cittadine fino a martedì. Lunedì e martedì saranno chiuse solo di pomeriggio, sabato e domenica dalle 10 alle 22. In piazza ci sarà dunque da domani il divieto di sostare ma non di transitare, dunque si possono raggiungere le attività presenti all’interno delle piazze stesse.

Intanto anche a Villaricca la sindaca ha chiuso le scuole per due settimane. Si rientra il 1 marzo in aula.

