Folle rapina in casa, in 5 prendono in ostaggio una famiglia. Erano da poco trascorse le ore 2.30 quando una banda di malviventi si è intrufolata in una casa in via Panoramica, Monte di Procida, per una rapina. La banda era composta da 5 persone e uno di loro era armato di pistola.

Rapina in casa

Hanno forzato una porta finestra di un’abitazione e svegliato i presenti. Li hanno riuniti in una stanza e tenuti, senza legarli, sotto la sorveglianza di uno dei 5.

Nell’abitazione hanno poi trovato una cassaforte all’interno della quale erano custoditi denaro contante e gioielli. Dopo circa 20 minuti si sono dileguati con la refurtiva. Nessun ferito. Il bottino è ancora da quantificare. Indagini in corso a cura della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli.

