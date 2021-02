I 99 posse hanno modificato la loro canzone più celebre per Gaetano Barbato, 21 enne di Sant’Antimo gambizzato la sera del 20 settembre scorso per aver difeso la fidanzata. Oggi il giovane, cui i medici per salvargli la vita amputarono entrambe le gambe, può tornare in qualche modo a correre.

Da Milazzo, in Sicilia, è infatti arrivata stamattina una carrozzella elettrica. A donarla, l’ex campione di vela italiano, Alessandro Bernardini che è legato al veicolo anche da un particolare ricordo

Bernardini è venuto a conoscenza della storia di Gaetano attraverso amici e – anche grazie alla guardiA di Finanza di Frattamaggiore che ha organizzato il viaggio – ha potuto consegnare la speciale carrozzella direttamente nelle mani del ragazzo.

A mettere in moto la gara di solidarietà per il 21enne Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli sta dando eco alla raccolta fondi per far avere a gaetano delle protesi e farlo tornare a correre per davvero.

continua a leggere su Teleclubitalia.it