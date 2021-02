Aveva appena rapinato due tabaccherie, presi due rapinatori seriali. In seguito a diverse segnalazioni di rapine avvenute nei quartieri Arenella, Fuorigrotta, Avvocata e Montesanto, gli agenti dei Commissariati Dante e Montecalvario hanno predisposto mirati servizi di osservazione che, ieri sera, hanno consentito di individuare in via Tarsia due scooter, ciascuno con un uomo a bordo, che, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga per eludere il controllo.

Rapine alle tabaccherie

I poliziotti hanno bloccato il conducente di uno dei due motocicli, risultato rubato lo scorso 28 gennaio in via Chiatamone, trovandolo in possesso di una pistola giocattolo calibro 9 priva del tappo rosso, e hanno accertato che, poco prima, si era reso responsabile di due rapine ad altrettante tabaccherie di via Consalvo; inoltre, il complice è stato rintracciato nella sua abitazione.

Arrestati due rapinatori

Biagio Valentino e Francesco Rossi, napoletani di 42 e 40 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata; inoltre, il primo è stato denunciato anche per furto aggravato e nei suoi confronti sono in corso accertamenti in ordine ad una serie di rapine avvenute tra gennaio e febbraio.

