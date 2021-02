Serena Rossi e Davide Devenuto tornano insieme sul set dopo tanti anni con la fiction Mina Settembre. I due attori si sono conosciuti su un altro set, quello di Un Posto al Sole, nel 2008. Tra i due è nato l’amore e nel 2016 i due sono diventati mamma e papà di Diego.

Slitta il matrimonio per Serena Rossi, il compagno: “Vi spiego perché non ci siano più sposati”

Nel 2019 si è parlato tanto delle nozze tra i due attori, ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Davide Devenuto sorprese Serena Rossi con una proposta di matrimonio in diretta tv. L’attrice era ospite di Domenica In il 17 febbraio quando il compagno intervenne telefonicamente. Mara Venier gli chiese: “Devo comprare un vestito elegante per un matrimonio?” e lui annuì: “Va bene. Quanto tempo ci vorrà? Un annetto ci vuole. Lo facciamo nel 2020”. Serena Rossi domandò se fosse tutto vero: “Ma veramente? Va bene. Sono in una bolla di felicità”.

Il matrimonio però non c’è mai stato, e Davide Devenuto ha spiegato a Fanpage.it il motivo. “Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in grande. Non lo so. Alla mia età (48 anni, ndr), vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo”, ha spiegato l’attore.

“Le ho detto: “Andiamo in comune, ci sposiamo in ‘formazione ridotta’ e torniamo a casa”. Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti. Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese (ride, ndr)”, ha aggiunto Devenuto.

“Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l’unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene. Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei“, ha concluso.

