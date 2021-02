Il divieto di spostamento tra le regioni potrebbe essere prorogato a breve. Lunedì 15 dovrebbe scadere infatti il decreto che vieta i movimenti tra le Regioni, ma è probabile che dal 16 febbraio non ci sarà un “liberi tutti”.

Covid, stop ancora agli spostamenti tra regioni: si va verso la proroga del divieto

Per il momento il Cts dice di non aver ricevuto ancora una richiesta di parere, ma secondo gli esperti sarebbe meglio aspettare ancora un’altra settimana, per vedere l’andamento dei contagi.

Allo stato attuale si attende ancora il via libera del governo. Sicuramente la decisione non spetterà al governo uscente perché i ministri del Conte bis sono ancora in carica solo per gli affari correnti. La proroga del divieto di spostamento tra le regioni può essere decisa solo da un governo nel pieno delle sue funzioni.

Con il decreto in scadenza il 15 febbraio, Draghi potrebbe emanare un decreto per prolungare la misura prima del voto in Parlamento e le restrizioni anti Covid sarebbero valide ancora per una settimana o fino al 5 marzo, data in cui scadrà invece il dpcm attualmente in vigore.

