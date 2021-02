Ladri in azione a via Roma, ad Aversa. Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di ignoti si è introdotto all’interno del negozio di abbigliamento “Daniel Day” e ha portato via abiti per migliaia di euro.

Aversa, ladri in azione in via Roma: furto da migliaia di euro

I malviventi sono entrati in azione tra le 3 e 50 e le 4. Avrebbero forzato la saracinesca con un piede di porco. Poi, una volta all’interno, hanno raccolto abiti, pantaloni, giacche e camicie per migliaia di euro, e li hanno caricati nel bagagliaio di un’auto. Infine sono andati via facendo perdere le proprie tracce. Il raid si è consumato nel giro di pochi minuti.

Per la fortuna del titolare non sono riusciti a trovare 550 euro che erano nascosti all’interno del negozio. A fare l’amare scoperta il titolare dell’attività commerciale, che ha deciso di sporgere denuncia al commissariato di Aversa. Gli agenti di Polizia hanno subito avviato le indagini. Decisive potrebbero essere le immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbe rivelare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

continua a leggere su Teleclubitalia.it