Anche a Posillipo si festeggia in barba alle norme anti-covid. Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Petrarca per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione.

Napoli, festa privata a Posillipo: multati otto napoletani

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento in cui hanno sorpreso alcune persone, non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Erano intente a festeggiare e a consumare bevande alcoliche. Otto napoletani, tra i 31 e i 39 anni, hanno ricevuto una sanzione per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

L’intervento, del resto, è avvenuto in contemporanea a quello messo a segno a Pozzuoli, dove gli agenti del locale commissariato, coadiuvati dalla Municipale, hanno sorpreso in un hotel una festa di 18 anni con 59 invitati. Tutti sanzionati. Purtroppo si moltiplicano, in questo periodo, gli interventi delle forze dell’ordine diretti a scongiurare assembramenti o eventi pubblici non autorizzati. A preoccupare le autorità pubbliche l’innalzamento dell’indice di contagio e dei ricoveri in terapia intensiva. Il governatore Vincenzo De Luca teme che tra due settimane la Campania possa tornare in zona arancione.

