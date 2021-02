Angela Chianello in rottura con Lele Mora. La casalinga palermitana diventata famosa grazie a un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 dalle spiagge di Mondello avrebbe già rotto i rapporti con quello che si era proposto come il suo nuovo agente. A rivelarlo è lei stessa a Gossip.tv.

Angela Chianiello contro Lele Mora

Angela ha chiarito di non volere più alcun rapporto lavorativo con Lele Mora. “Mi ha usata, mi ha ingannata”, ha denunciato. Le sarebbero stata fatte delle promesse mai mantenute, tra le quali la sponsorizzazione di alcuni prodotti di sanificazione. Dopo tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, Mora non avrebbe contattato la vulcanica influencer siciliana, adducendo problemi legati al Covid e alla pandemia per prorogare gli impresi presi.

“Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme, che lui mi avrebbe rappresentata. Ma così non è stato”, spiega la Chianello che sperava in un altro futuro lavorativo: “Io volevo solo lavorare in modo onesto, ho sempre fatto la casalinga”. Lo scorso novembre Lele Mora l’avrebbe chiamata a Milano per firmare un accordo di rappresentanza, specificando di non essere l’agente della Chianello. Ma a gestire la sua immagine di fatto, secondo l’accordo, sarebbe stata un’agenzia che nulla aveva a che fare con Lele Mora.

Il marito ha avuto un infarto

La situazione ha creato tensioni familiari, sfociati poi in problemi di salute. “Io non vivo più – ha raccontato Angela -. Per questa situazione ho avuto una discussione con mio marito che ha avuto un infarto. È stato ricoverato per otto giorni. Ha un cuore che funziona al 45%, ha il cuore di un ottantenne. Prende 5 pillole al giorno”.

