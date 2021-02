Barbara De Rossi è un’attrice italiana, nota per aver partecipato a film di successo come La Piovra e importanti fiction televisive come L’onore e il rispetto. Sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Barbara De Rossi: età

L’attrice nasce a Roma il 9 agosto 1960. Ha dunque 60 anni ed è del segno del Leone.

Barbara De Rossi: altezza

L’attrice romana è alta 1.65 cm

Marito e figli

De Rossi nel 1988 sposò Andrea Busiri Vici, un matrimonio durato poco, visto che divorziarono due anni dopo. E’ il 1995 quando diventa mamma. Resta incinta del ballerino Branko Tesanovic e nasce Martina, ma nel 2010 secondo divorzio e inizio della relazione con Anthony Manfredonia, terminata con una denuncia per violenze fisiche e psicologiche. L’uomo è stato poi arrestato per stalking per le accuse di un’altra ex.

Nel 2015 l’ennesima svolta sentimentale con Simone Fratini, ex modello e imprenditore, più giovane di 11 anni. Lui è il fondatore di Capelli for you, ma anche ideatore de La quinta dimensione, un infoltimento per calvizie.

Curiosità

ll sogno di Barbara De Rossi era quello di recitare con Al Pacino .

era quello di recitare con . Grande amante degli animali, ha un bulldog.

E’ inoltre molto appassionata di musica, in particolare di Lucio Battisti .

. E’ diventata attrice soprattutto grazie a Marcello Mastroianni . Fu lui a convincere il padre a farla recitare nel primo film, assicurandolo che si trattava di un progetto serio.

. Fu lui a convincere il padre a farla recitare nel primo film, assicurandolo che si trattava di un progetto serio. E’ stata corteggiata da Brad Davis che si era innamorato di lei e si presentò a torso nudo e con una bottiglia di champagne: incassò un due di picche.

